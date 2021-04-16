Мишустин представил Беларуси предложения по интеграции

Россия и Беларусь рассматривают возможности взаимовыгодной интеграции налоговых систем. В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Минск, чтобы обсудить этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества с белорусским руководством.

"Но что такое интеграция? Это, конечно же, выгоды, не какие-то поглощения, - подчеркнул глава российского правительства на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. - Мы так это и видим и попробовали рассмотреть возможность этой интеграции на основе лучших технологий, которые предлагают и белорусская сторона, и российская".

По словам Мишустина, после значительного падения товарооборота из-за пандемии коронавируса показатели постепенно восстанавливаются. "Есть еще много вопросов. Наши медики предупреждают о рисках, которые могут содержаться в различных вариациях штаммов. Совместные меры, я надеюсь, приведут к тому, что мы защитились от этого вируса", - подчеркнул премьер.