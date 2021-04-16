Мишустин: РФ и Беларусь должны переломить негативную тенденцию в торговле

Россия и Беларусь должны переломить негативную тенденцию в торговле, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Минске. Сейчас объем товарооборота приблизился к 30 миллиардам долларов. "Стало пока не сильно, но уже чуть-чуть лучше, чем это было в пиковый период пандемии", - подчеркнул глава российского правительства на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

Большие ожидания у сторон от дальнейшего интеграционного взаимодействия двух государств. "Мы абсолютно уверены, что сможем его наращивать абсолютно независимо и, как мы сегодня говорили, использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность наших экономик", - сказал Мишустин.

Премьер Беларуси подтвердил, что тема интеграции в экономической сфере - это приоритетный сейчас вопрос. "Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности", - заявил Головченко.

Постепенно восстанавливается транспортное сообщение. В ближайшее время, заметил Мишустин, поезда из Беларуси смогут пойти в российский Сочи. "Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии", - добавил он.

Роман Головченко предложил на первом этапе продумать организацию свободного перемещения через границу в деловых целях. "Это придаст дополнительный импульс межрегиональным отношениям и послужит хорошим сигналом деловому сообществу по развитию сотрудничеству", - пояснил он.