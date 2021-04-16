Мишустин увеличил число лауреатов "Лучшей муниципальной практики"

Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил количество лауреатов конкурса "Лучшая муниципальная практика" и допустил к участию в нем муниципальные округа.

Количество победителей в каждой номинации увеличится с трех до пяти, а общее достигнет 50. Дотации для лучших из числа городских и муниципальных округов и поселений установлены в размере 10-50 миллионов рублей, сельских поселений - 3-20 миллионов. Общий премиальный фонд в 2021 году составит один миллиард рублей.

Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.