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16.04.2021 10:14
Рубрика: Власть

Мишустин увеличил число лауреатов "Лучшей муниципальной практики"

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил количество лауреатов конкурса "Лучшая муниципальная практика" и допустил к участию в нем муниципальные округа.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры

Количество победителей в каждой номинации увеличится с трех до пяти, а общее достигнет 50. Дотации для лучших из числа городских и муниципальных округов и поселений установлены в размере 10-50 миллионов рублей, сельских поселений - 3-20 миллионов. Общий премиальный фонд в 2021 году составит один миллиард рублей.

Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.

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