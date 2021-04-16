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16.04.2021 11:23
Рубрика: Власть

Мишустин выделил 210 млн на цифровизацию здравоохранения

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин направил свыше 210 миллионов рублей на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это поможет ускорить перевод госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов.

Фото: РИА Новости
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ЕГИСЗ позволит вывести предоставление услуг в сфере здравоохранения на принципиально новый уровень. Так, к 2024 году по всей стране должна заработать система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг гражданам будут доступны запись к врачу на диспансеризацию, подача заявления на получение полиса, а также представлены необходимые медицинские документы.

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