Мишустин выделил 210 млн на цифровизацию здравоохранения

Премьер-министр Михаил Мишустин направил свыше 210 миллионов рублей на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это поможет ускорить перевод госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов.

ЕГИСЗ позволит вывести предоставление услуг в сфере здравоохранения на принципиально новый уровень. Так, к 2024 году по всей стране должна заработать система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг гражданам будут доступны запись к врачу на диспансеризацию, подача заявления на получение полиса, а также представлены необходимые медицинские документы.