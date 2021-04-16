МОК одобрил дизайн формы сборной России на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет признал не противоречащим решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне дизайн новой формы российских олимпийцев. Презентация формы прошла в четверг, и ряд иностранных СМИ выразил свое возмущение, посчитав, что российская сторона могла нарушить предписания МОК.

Однако в Международном олимпийском комитете заявили, что все требования по дизайну были выполнены, никаких нарушений не допущено.

"Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) на Олимпийские игры в Токио соответствует установленным и опубликованным положениям", - заявили в МОК РИА Новости.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне российским спортсменам до 2022 года запрещено выступать под флагом и гимном страны на олимпиадах, паралимпиадах и чемпионатах мира. В Токио российские атлеты выступят под флагом Олимпийского комитета России.