Мурашко: России избежала наиболее драматичного сценария с COVID-19

Пандемия коронавируса все еще продолжается, и пока рано подводить ее итоги, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом он отметил, что России все же удалось избежать наиболее драматичного развития ситуации с COVID-19.

"Слаженные действия медицинских работников и организаторов позволили избежать драматического сценария развития пандемии", - отметил глава ведомства в ходе выступления на итоговой коллегии Министерства здравоохранения России.

Министр добавил, что пандемия коронавирусной инфекции стала беспрецедентным вызовом, который смог сплотить медиков, волонтеров, производителей лекарств для совместного отражения удара этого врага.