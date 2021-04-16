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16.04.2021 11:48
Рубрика: Общество

Мурашко: России избежала наиболее драматичного сценария с COVID-19

Пандемия коронавируса все еще продолжается, и пока рано подводить ее итоги, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом он отметил, что России все же удалось избежать наиболее драматичного развития ситуации с COVID-19.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Слаженные действия медицинских работников и организаторов позволили избежать драматического сценария развития пандемии", - отметил глава ведомства в ходе выступления на итоговой коллегии Министерства здравоохранения России.

Министр добавил, что пандемия коронавирусной инфекции стала беспрецедентным вызовом, который смог сплотить медиков, волонтеров, производителей лекарств для совместного отражения удара этого врага.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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