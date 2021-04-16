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16.04.2021 14:56
Рубрика: Общество

МВД потребовало от стран СНГ вывезти нелегальных мигрантов

Текст: Сергей Птичкин
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Замглавы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до принудительного их выдворения.

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Как сообщает ТАСС, об этом Горовой сказал, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу", - сказал Горовой.

Замглавы МВД также подчеркнул, что никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

Согласно данным МВД, в настоящее время на территории РФ незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.

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