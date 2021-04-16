Названа категория россиян, которым чаще всего отказывают в ипотеке

Большинство самозанятых в России не могут получить ипотеку. Более 80% россиян с таким статусом получали отказ после обращений в банки, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

Аналитики отмечают, что даже относительно высокий доход не дает гарантии получения кредита. Из общего числа тех, кто получил отказ, 60% имели ежемесячный доход более 100 тысяч рублей. "Очевидно, недоверие к самозанятым гражданам объясняется субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками", - рассказала РИА Новости генеральный директор Online-Ipoteka Ирина Григорьева.

По ее словам, сейчас большие шансы получить ипотеку имеют индивидуальные предприниматели, при этом их доход может быть даже ниже, чем у самозанятых.

"Даже с учетом высокого уровня доходов большинство российских банков не готовы рассматривать данную группу работников как надежных заемщиков", - говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 20 тысяч потребителей финансовых услуг из различных регионов.