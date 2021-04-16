Новые санкции США оказались неожиданным позитивом для рубля

Основным событием недели для российского финансового рынка стало введение санкций США против госдолга РФ. Их обсуждали почти два года.

Запрет на покупку российских гособлигаций американскими финансовыми учреждениями начнет действовать через два месяца.

Специально для "Российской газеты" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман объяснил, почему новые санкции не несут особых проблем российской экономике и дал прогноз по курсу рубля на фоне их введения:

- Итак, Белый дом запретил после 14 июня приобретать российские облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином РФ. Но с важной оговоркой - на вторичном рынке. Тогда как инвесторы опасались полного запрета на приобретение российских госбумаг: не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Введенные санкции позволяют сохранить операции с облигациями после их размещения на аукционах, покупку у российских финансовых институтов. Но и сейчас нерезиденты чаще приобретают ОФЗ не напрямую у эмитента, а именно таким образом.

Вашингтон фактически закрыл "калитку", но оставил открытыми "ворота". Более того, сам факт введения именно таких санкций многими воспринят как подтверждение того, что более жестких пока не будет. Это оказалось неожиданным позитивом для рубля. Его курс отошел вверх от эмоциональных минимумов недели и года в районе 78 рублей за доллар и 93 рублей за евро. Таким образом, бурная неделя завершается укреплением рубля к основным валютам.

Банк России опубликовал "постсанкционный" комментарий, в котором заверил о наличии достаточных инструментов для сохранения финансовой стабильности в стране при любых обстоятельствах. К таким инструментам, в частности, можно отнести огромные средства в ФНБ и международных резервах ЦБ, возможность привлечения займов и иных денежных ресурсов на внутреннем рынке и прочее.

Нефтяные цены, на которые почти перестали обращать внимание инвесторы в последние дни, растут на новых прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК об увеличении спроса. Баррель Brent по итогам недели дорожает с 63 долларов до уровней 66-67 долларов. Это вполне комфортные для России уровни. Приемлемый диапазон 62-69 долларов, сложившейся в марте-апреле, вероятно, сохранится на перспективу ближайших недель.

Тем не менее, напряжение и неопределенность для российской валюты в значительной степени остаются. Санкционный пакет может пополниться. Это на текущей неделе и в дальнейшем выступает фактором давления на рубль, хотя острота ситуации в последние дни несколько сглажена.

На пятницу и понедельник не запланировано важных экономических событий или значимой статистики. В случае сохранения хрупкого статус-кво в конце текущей-начале следующей недели вероятно нахождение курса в сложившихся локальных диапазонах: 75,5-77,5 рубля за доллар и 90-92,5 рубля за евро.

В дальнейшем, в перспективе ближайших недель, конъюнктуру по-прежнему станет определять в основном динамика указанных главных факторов, а также общая ситуация с пандемией, склонностью к рискам на мировых финансовых рынках, политикой ФРС США и прочее.

При относительно благоприятном развитии доллар способен в апреле снизиться к 74-75 рублям, евро - к 88-89 рублям. Если же конфронтация будет нагнетаться вплоть до вооруженного конфликта на Донбассе, нельзя исключить подъема их котировок к 80-81 рублю за доллар и 94-95 рублям за евро.