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16.04.2021 11:39
Рубрика: Общество

Новым главой приходов Подмосковья стал правящий архиерей Кубани

Текст: Владимир Емельяненко

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил нового руководителя приходов Московской области. Им стал бывший глава Белорусской православной церкви и ныне правящий архиерей Кубани митрополит Павел (Пономарев). Об сообщается на сайте РПЦ.

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Он выбран преемником митрополита Ювеналия (Пояркова), который по личной просьбе ранее был отправлен на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Подмосковными приходами митрополит Ювеналий руководил почти 44 года. Он был старейшим из правящих архиереев Русской православной церкви.

Митрополит Павел до своего прошлогоднего назначения на Кубань был патриаршим экзархом всея Беларуси. Кандидатуру патриаршего наместника созданной на днях Московской митрополии Синод утвердил посредством удаленной связи.

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