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16.04.2021 14:35
Рубрика: Общество

Объявлена дата проведения "Диктанта Победы"

Текст: Елена Новоселова
"Диктант Победы" пройдет 29 апреля и охватит не менее миллиона человек, объявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на заседании Общественного совета проекта ВПП "Единая Россия" "Историческая память".
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В 2021 году "Диктант Победы" состоится в третий раз. Это самое масштабное историческое тестирование в мире: в прошлом году его написали свыше миллиона человек.

Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости
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На данный момент в России уже зарегистрирована 14 421 площадка, где можно проверить свои знания истории войны. Больше всего - в Ставропольском крае, Самарской области, Краснодарском крае, Тульской и Ростовская областях. В прошлом году общее количество площадок с учетом иностранных государстве составило 13 тысяч.

За рубежом писать диктант будут на базе Россотрудничества более чем в 80 государствах. Специально для участников-иностранцев разработаны тестовые задания на английском языке и вопросы, посвященные специфике войны в контексте зарубежных государств. "Для разных сторон света они будут свои, - объяснил координатор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн. - Для стран постсоветского пространства - один набор вопросов, для стран Азии - другой, для Европы - третий, для США - четвертый". Будет отличаться диктант и по регионам России, поскольку на Дальнем Востоке он пройдет раньше.

Центральной площадкой уже традиционно станет Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, также площадки создаются на базе силовых и правоохранительных ведомств. На данную минуту их уже зарегистрировано более 700. "Площадки "Диктанта Победы" планируется открыть для экипажей авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", атомного ледокола "Ленин". Исторический тест напишут на борту крейсера "Аврора" и учебного парусника "Мир" в порту Санкт-Петербурга. Местом проведения "Диктанта" станет также филиал Музея Победы на родине маршала Георгия Жукова в Калужской области", - уточнил Хинштейн.

Около 200 площадок создано в городах трудовой доблести. Около 300 федеральных вузов заявили о том, что примут участие в "Диктанте Победы". В этом году впервые будет организована площадка для тех, кто плохо видит. Они смогут проверить себя в Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени Маяковского.

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Тех же, кто хочет участвовать в диктанте дома, ждут на сайте ДиктантПобеды.РФ. К слову, там еженедельно публикуются подготовительные тесты от специалистов Российского исторического общества. Сейчас размещен второй тренировочный тест, он состоит из десяти вопросов. Для тренировки нужно расположить исторические события в нужной последовательности, узнать полководца или, например, понять по описанию дату газетной публикации. Все вопросы посвящены важным событиям Великой Отечественной войны. Третий тест появится 22 апреля.

Кстати

Сергей Нарышкин представил новый просветительский онлайн-проект РИО и фонда "История Отечества" "РИО.Компас". "В помощь учителям и школьникам", - подчеркнул он. Это крупнейшая библиотека онлайн-ссылок на верифицированные исторические материалы: документальные фильмы, онлайн-лекции, подкасты, виртуальные выставки и 3D-туры, электронные копии архивных документов. Все онлайн-ссылки, представленные в "РИО.Компас", распределены по разделам по историко-культурному стандарту, что поможет педагогам.

Общество История День Победы

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