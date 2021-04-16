Определились полуфинальные пары Лиги Европы

В четверг вечером стали известны участники полуфинальной стадии Лиги Европы. "Арсенал" встретится с "Вильярреалом", а "Манчестер Юнайтед" - с "Ромой".

Увереннее всех в следующий раунд вышел "МЮ". Английский клуб дважды обыграл в четвертьфинале "Гранаду" с одинаковым счетом 2:0. К слову, в прошлом году "красные дьяволы" остановились в шаге от решающего поединка Лиги Европы, уступив будущему обладателю трофея "Севилье".

После ничьей на своем поле с чешской "Славией" (1:1), лондонский "Арсенал" не оставил в ответном матче сопернику никаких шансов - 4:0. Дубль оформил Александр Ляказетт, по мячу забили Николя Пепе и Букайо Сака.

Что касается "Вильярреала" и "Ромы", то испанская команда оказалась сильнее загребского "Динамо" (1:0 и 2:1), а итальянцы выбили амстердамский "Аякс" (2:1 и 1:1).

Первые матчи полуфинальной стадии Лиги Европы пройдут 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал турнира запланирован на 26 мая в польском Гданьске.