Организаторы Игр в Токио решили тестировать спортсменов на COVID ежедневно

Непростая ситуация с пандемией коронавируса заставляет организаторов Олимпиады-2020 в Токио рассмотреть вопрос об увеличении количества тестов, которые будут сдавать спортсмены. Сообщается, что в планах ежедневное тестирование.

Об этом рассказала министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Она отметила, что не все страны могут провести вакцинацию своих спортсменов, но для организаторов во главе угла стоит проведение безопасных игр.

"Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов", - цитирует министра ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил о том, что каждого спортсмена будут тестировать раз в четыре дня в зависимости от вида спорта и расписания соревнований.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.