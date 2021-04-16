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16.04.2021 08:38
Рубрика: Спорт

Организаторы Игр в Токио решили тестировать спортсменов на COVID ежедневно

Текст: Максим Домчев
Непростая ситуация с пандемией коронавируса заставляет организаторов Олимпиады-2020 в Токио рассмотреть вопрос об увеличении количества тестов, которые будут сдавать спортсмены. Сообщается, что в планах ежедневное тестирование.
Фото: Philip FONG / AFP Фото: Philip FONG / AFP
Фото: Philip FONG / AFP

Об этом рассказала министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. Она отметила, что не все страны могут провести вакцинацию своих спортсменов, но для организаторов во главе угла стоит проведение безопасных игр.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов", - цитирует министра ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил о том, что каждого спортсмена будут тестировать раз в четыре дня в зависимости от вида спорта и расписания соревнований.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19

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