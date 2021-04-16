Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан первой звездой минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В ночь на пятницу Панарин помог "рейнджерам" переиграть "Нью-Джерси" - 4:0. Лидер "Рейнджерс" отметился двумя заброшенными шайбами, а также сделал голевую передачу. После матча Панарин поделился секретом успеха команды.

"Нам нужно меньше терять шайбу, реже допускать ошибки в обороне, - сказал он в интервью, которое публикует сайт клуба. - Ну и самое главное - ребятам нужно чаще отдавать передачи мне".

Второй звездой дня признан форвард "Бостона" Брэд Маршан. На его счету дубль в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", ворота которого защищал российский голкипер Семен Варламов.

Нападающий "Виннипега" Кайл Коннор забросил две шайбы в ворота "Торонто" и отметился голевой передачей. Его команда победила 5:2, а игрок "Джетс" стал третьим игроком минувшего дня.