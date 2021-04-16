Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси"

Две шайбы и голевая передача Артемия Панарина принесли победу "Нью-Йорк Рейнджерс" над "Нью-Джерси" - 4:0. Голкипер Игорь Шестеркин второй матч подряд отыграл на ноль.

"Рейнджерам" удалось ударно провести первый период встречи. Уже на первой минуте матча Джейкоб Троуба поразил ворота соперника. Вскоре с передачи Панарина Райан Линдгрен во второй раз зажег красный свет за воротами "дьяволов". Окончательно деморализовал соперника Панарин, в третий раз поразивший их ворота.

Отойти от такого старта хоккеистам "Нью-Джерси" так и не удалось. Во втором периоде Панарин оформил дубль, установив окончательный результат встречи. На счету Панарина, признанного первой звездой встречи, теперь 46 очков (15 шайб и 31 голевая передача).

Второй звездой матча стал голкипер "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший все 16 бросков по своим воротам и отыгравший второй подряд матч на ноль.