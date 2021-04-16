Песков назвал неприемлемым пристрастие США к санкциям

Санкционные пристрастия американских властей неприемлемы для России. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Точки зрения лидеров России и США не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения на взаимовыгодной основе и с учетом интересов друг друга, считает Песков. "Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов", - пояснил он.

"И, конечно, неприемлемым остается санкционное пристрастие наших американских визави", - заключил пресс-секретарь президента.

Комментируя слова Джо Байдена о готовности к деэскалации отношений, Песков напомнил, что о необходимости нормализации неоднократно говорил президент Путин. "Что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави. В этом плане действительно, наверное, это позитивно, что здесь точки зрения двух государств совпадают", - полагает он.