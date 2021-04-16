Песков ответил на вопрос о сроках возвращения в США посла Антонова

Вопрос возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова зависит от решения президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как на этом скажутся новые американские санкции.

"Все будет зависеть от решения главы государства", - пояснил Песков.

"Посол активно работает, у него нет дефицита общения, в частности по линии МИД, где наиболее важные аспекты докладываются главе государства", - заметил пресс-секретарь президента в ответ на вопрос о возможной встрече Владимира Путина с Антоновым.