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16.04.2021 14:41
Рубрика: Власть

Песков: Путин не ставил условия для встречи с Байденом

Текст: Кира Латухина
Предложение о российско-американском саммите на высшем уровне изначально сделал президент РФ. И никаких условий он не ставил. Об этом напомнил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить эти отношения и наладить диалог, была озвучена президентом Путиным", - сказал Песков.​ "Президент Путин говорил про предстоящие несколько дней, а потом он говорил "или в другое время позже". И он не говорил о каких-либо условиях", - заявил он в ответ на вопрос, есть ли у Кремля условия для встречи президентов России и США.

Песков подчеркнул, что предложение Байдена фактически во многом пересекается с тем предложением, которое сделал ранее Путин. "Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в той форме и тогда, в какой форме и когда примет решение президент России", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

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