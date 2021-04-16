Песков: Путин обсудил ответ на санкции США

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент поговорил об ответных мерах на антироссийские санкции США.

"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сообщил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Профильной темой при этом стало военное строительство. Об этом Владимир Путин заявил в самом начале встречи, предоставив слово начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

"Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе", - сообщил Песков. Кроме того, обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.