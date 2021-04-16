Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято

Решение относительно участия президент РФ Владимира Путина в климатическом саммите, который инициируют Соединенные Штаты, пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока еще решения нет, вопрос по-прежнему изучается​​​. Проинформируем вас, как только будет окончательное понимание", - ответил Песков на вопрос о том, принял ли Путин решение по участию в климатическом саммите. Его слова приводит РИА Новости.

Саммит по климату планируется провести 22-23 апреля в виртуальном формате. Президент США Джо Байден пригласил для участия в нем 40 мировых лидеров, включая Путина.