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Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"

Новости
    16.04.2021, 16:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Белорусскому певцу Тиме Белорусских, получившему неприятности на почве незаконных веществ, вынесен сегодня приговор.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает KP.BY, 22-летний исполнитель мегашлягеров "Мокрые кроссы" и "Незабудки" получил два года так называемой "домашней химии". Так в РБ называют ограничение свободы без направления приговоренного в исправительное учреждение.

Проще сказать, "на зону" Тима не поедет. Но будет вынужден следовать ряду наложенных санкций: не покидать город жительства без специального разрешения и отмечаться в органах. 

Отмечено: на судебном процессе Тима признался, что - да, употреблял. Подчеркивая, что, с другой стороны, не так часто - раз в месяц, может. Ну или два.

Стоит напомнить, что Тиму и его подельника обвиняли в незаконном обороте ряда веществ: приобретении, хранении, перевозке и употреблении оных. Что грозило молодым людям пятью годами заключения.

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