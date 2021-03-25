Тима Белорусских признал вину в употреблении и хранении наркотиков

22-летний певец и музыкант Тима Белорусских, обвиняемый в употреблении и хранении наркотиков, признал вину.

"Певец полностью признал свою вину. Его действия были квалифицированы по статье "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов". Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы", - приводит РИА Новости пресс-служба Генеральной прокуратуры РБ.

По данным следствия, в декабре 2020 года Тимофей Морозов (настоящее имя артиста) купил в интернете два грамма гашиша. Часть он употребил в игровом клубе Минска, часть у него обнаружила милиция. В ходе обыска также был обнаружен амфетамин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов".

Поначалу певец пытался отрицать произошедшее, выложив в "сторис" своего Instagram видео, где заявил, что всё это неправда, а "наркотики - это плохо, это надо понимать". Однако вскоре в Сети появилось фото Белорусских в отделении милиции.

Артиста оставили под домашним арестом, в то время как его друг, обвиняемый в том же, находится под стражей, сообщает KP.RU. Сидя дома, Белорусских постит в Сети картинки, порицающие употребление наркотиков.

Тима Белорусских - популярный (в том числе в России) белорусский рэпер. Начал сольную карьеру в 2017 году, в следующем выпустил хит "Мокрые кроссы", другая его песня - "Незабудка" - вошла в хит-парады стран СНГ.

Выпустил два альбома: "Твой первый диск - моя кассета" (2019) и "Моя кассета - твой первый диск" (2020).

Белорусских - обладатель премии RU.TV 2019 "Мощный старт", "ЖАРА Music Awards" и "Музыкант года 2019" по версии журнала GQ.