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16.04.2021 11:52
Рубрика: Экономика

ПМЭФ-2021 состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности

В Москве состоялось совещание по вопросам подготовки к проведению Петербургского международного экономического форума с точки зрения соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. В мероприятии приняли участие советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Оргкомитет Петербургского международного экономического форума прорабатывает все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На площадке будут учтены требования Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Безусловно, мы будем вынуждены ввести ряд ограничений по сравнению с предыдущими годами, но соблюдение новых правил является гарантом безопасности каждого участника мероприятия, и это для нас абсолютный приоритет", - подчеркнул Антон Кобяков.

За соблюдение и разработку противоэпидемиологических мероприятий отвечает специальная рабочая группа Оргкомитета ПМЭФ, которую возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы работаем в тесной связке с нашими коллегами из Всемирной организации здравоохранения, специалисты разных стран обмениваются опытом по борьбе с пандемией, лучший опыт масштабируется на глобальном уровне. Россия в этом плане является одной из лидирующих стран, мы смогли значительно ограничить распространение коронавирусной инфекции на своей территории, достаточно быстро взять ситуацию под контроль. Весь наш накопленный опыт будет использован для разработки необходимого комплекса мер и обеспечения безопасности участников ПМЭФ", - отметила Попова.

Комплекс мер включает в себя в том числе установку на площадке рециркуляторов воздуха и устройств обеззараживания, организацию тепловизионного контроля, создание цифровых систем учета коллективного иммунитета. С целью соблюдения мер безопасности планируется расширить инфраструктуру доступа на площадку Форума и организовать контроль за состоянием здоровья гостей мероприятия.

Личное участие в ПМЭФ ранее подтвердил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Совместно с Анной Поповой он проведет специальный брифинг для участников Форума по вопросам борьбы с пандемией в России и мире.

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