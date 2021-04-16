Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг

Выпускники школ смогут подать документы в колледж или техникум через единый портал госуслуг, сообщает ТАСС.

Опубликован соответствующий приказ Министерства просвещения: он вступает вступает в силу 1 сентября 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Согласно документу, подать документы на обучение по образовательным программам среднего профобразования можно будет с использованием функционала федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".