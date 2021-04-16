Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:59 16.04.2021

Покупателям жилья будут заранее сообщать об аварийности дома

Законопроект о внесении сведений об аварийности дома в Единый госреестр недвижимости планируется принять в конце апреля - начале мая. Об этом рассказал на итоговой коллегии Росреестра зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Более 10 млн кв.м аварийного жилья не входит в программу расселения

В случае принятия законопроекта решения региональных или муниципальных властей о признании дома аварийным будут сразу же направляться в Росреестр. Росреестр, в свою очередь, будет включать эту информацию в выписку из ЕГРН. Такие нововведения позволят покупателям жилья при запросе выписки одновременно получать информацию об аварийном состоянии дома.

Это позволит обеспечить максимальную защиту прав граждан и повысит уровень информированности населения, отметил Марданшин. Сейчас бывает, что сделка с недвижимостью оформляется, а о том, что дом аварийный, покупатели узнают значительно позже.

Также в апреле-мае предполагается принять масштабный законопроект, который изменит систему госрегистрации недвижимости, сообщил Марданшин. Ряд новшеств касается, в частности, использования электронной подписи и электронных документов.

Сейчас читают

Банки
15.04.2021

Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки

Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки

Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5,75 процента годовых при регистрации сделки в электронном виде. Снижение составило 0,35 процентных пункта. Снижение ставок поможет россиянам приобрести жилье на выгодных условиях до завершения программы 1 июля, отмечают в банке

Недвижимость
14.04.2021

Минстрой: Сейчас лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Минстрой: Сейчас лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Сейчас на стадии строительства находится около 92 млн кв.м жилья. На эти дома распространяются льготные ипотечные программы, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Также он назвал лучшее время для покупки квартиры

Ипотека
14.04.2021

Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки

Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки

Минстрой поддерживает идею продления программы льготной ипотеки. Также ведомство заканчивает подготовку нормативных правовых актов о том, чтобы этот вид ипотечного кредита распространялся на индивидуальное жилищное строительство