Покупателям жилья будут заранее сообщать об аварийности дома

Законопроект о внесении сведений об аварийности дома в Единый госреестр недвижимости планируется принять в конце апреля - начале мая. Об этом рассказал на итоговой коллегии Росреестра зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

В случае принятия законопроекта решения региональных или муниципальных властей о признании дома аварийным будут сразу же направляться в Росреестр. Росреестр, в свою очередь, будет включать эту информацию в выписку из ЕГРН. Такие нововведения позволят покупателям жилья при запросе выписки одновременно получать информацию об аварийном состоянии дома.

Это позволит обеспечить максимальную защиту прав граждан и повысит уровень информированности населения, отметил Марданшин. Сейчас бывает, что сделка с недвижимостью оформляется, а о том, что дом аварийный, покупатели узнают значительно позже.

Также в апреле-мае предполагается принять масштабный законопроект, который изменит систему госрегистрации недвижимости, сообщил Марданшин. Ряд новшеств касается, в частности, использования электронной подписи и электронных документов.