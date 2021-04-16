Новости

Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято 14:03
Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в МИД России 14:02
Экспортеры смогут выставить товар сразу на 78 маркетплейсах 14:00
На портале "Активный гражданин" появился раздел для детей 13:57
Медведев призвал "ЕР" наращивать работу в интернете и на улицах 13:57
В Кремле призвали Меркель и Макрона повлиять на прекращение огня в Донбассе 13:52
В столице назвали победителей конкурса молодых педагогов 13:50
Песков: Россия и Украина могут регулярно обсуждать оперативные вопросы 13:45
Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса 13:44
Более 80 дел возбуждено в РФ за заражение коронавирусом по неосторожности 13:44
Решение о замене гимну РФ на Олимпиаде в Токио могут принять 21 апреля 13:37
У российской фигуристки Синициной порвалось платье во время выступления 13:36
Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером 13:29
Захвативший заложников в тбилисском банке мужчина задержан 13:29
В субботу, 17 апреля, столичные дороги помоют с шампунем 13:24
Вышел трейлер сериала про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" 13:22
Россия передала США последнюю партию двигателей РД-180 13:18
Вооруженный человек удерживает заложника в Банке Грузии в Тбилиси 13:18
Курс евро снизился более чем на полтора рубля 13:00
В Подмосковье пять часов тушили вызванный поджогом травы пожар 12:59
Шойгу высказался за развитие всестороннего взаимодействия с минобороны Ливии 12:54
Жительница Череповца перевела мошенникам 5 миллионов рублей 12:50
Посол Великобритании покинула МИД РФ 12:45
США отказали во въезде на ЧМ лидеру юниорской сборной России по хоккею 12:41
Матвиенко: РФ должна готовиться к открытию границ и восстановлению миграции 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 12:45
Рубрика: В мире

Посол Великобритании покинула МИД РФ

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт вышла из здания МИД РФ на Смоленской площади. При этом дипломат отказалась давать комментарии относительно своего визита, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что эта встреча была запланирована заранее.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции

В Telegram-канале посольства Великобритании в Москве по итогам встречи появилась запись, в которой говорится, что "стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес".

В то же время МИД Великобритании вызвал посла РФ Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" страны.

В мире Европа Великобритания Правительство МИД

Главное сегодня

Посол Великобритании в России прибыла в МИД РФ
Собянин: Глобальное закрытие Москвы из-за пандемии не рассматривалось
За сутки в России подтверждено 8 995 случаев COVID-19 в 84 регионах
"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет
МОК одобрил дизайн формы сборной России на Олимпиаде в Токио
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана