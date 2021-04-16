Посол Великобритании покинула МИД РФ

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт вышла из здания МИД РФ на Смоленской площади. При этом дипломат отказалась давать комментарии относительно своего визита, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что эта встреча была запланирована заранее.

В Telegram-канале посольства Великобритании в Москве по итогам встречи появилась запись, в которой говорится, что "стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес".

В то же время МИД Великобритании вызвал посла РФ Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" страны.