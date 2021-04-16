Посол Великобритании в России прибыла в МИД РФ

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыла в центральное здание МИД России на Смоленской площади, сообщает РИА Новости.

Днем ранее посол РФ в Соединенном королевстве Андрей Келин был вызван в форин-офис "в связи с враждебной линией поведения России".

Как было сказано в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством Великобритании, "постоянный замминистра сэр Филипп Бартон ясно дал понять, что Великобритания поддерживает действия, о которых объявил президент США Джозеф Байден в ответ на недавние действия России".

Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство Великобритании в Москве, встреча британского посла в российском МИД была запланирована заранее.