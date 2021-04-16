Прокуратура просит признать экстремистскими "ФБК", "ФЗПГ" и "Штабы Навального"

Прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры провела проверку некоммерческих организаций "ФБК" (признан в РФ НКО-иноагентом), "ФЗПГ" (признан в РФ НКО-иноагентом) и "Штабы Навального".

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, по результатам проверки в Мосгорсуд был направлен иск "о признании экстремистскими организаций "ФБК", "ФЗПГ", "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности".

Как пояснила официальный представитель прокуратуры, эти организации под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Как считают в надзорном ведомстве, их фактическая цель - создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Также в прокуратуре Москвы напомнили, что эти структуры были признаны ранее иностранными и международными НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России.