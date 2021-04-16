ПСБ создал центр экспертизы по вопросам консалтинга

Банк ПСБ создал национальный центр экспертизы по вопросам консалтинга, рассказал вице-президент - директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров на Красноярском экономическом форуме-2021. Центр будет развивать продукты и услуги по различным направлениям, включая стратегический, операционный и инвестиционный консалтинг.

Группа ПСБ планирует предлагать клиентам не только финансирование, но и комплексную экспертизу в части разработки стратегии и организационных изменений, оптимизации бизнес-процессов, коммерческий due diligence, а также услуги консультирования в вопросах слияний и поглощений, управления проектами и привлечения финансирования. В будущем перечень услуг планируется расширять.

"В современных высококонкурентных условиях банкам просто необходимо наряду с привычным для них финансированием предоставлять клиенту полный цикл продуктов и услуг, закрывая максимум его потребностей для экономии сил и времени клиента, - отметил Алексей Назаров. - Созданный ПСБ центр экспертизы по вопросам управленческого консалтинга станет "единым окном" для решения задач и повышения удобства не только клиентов банка, но и игроков с рынка из всех сегментов бизнеса: малого и среднего и корпоративного, включая компании сектора ОПК".

Алексей Назаров выступил на сессии "Трансформация ландшафта рынка венчурных инвестиций и технологического предпринимательства в России" Красноярского экономического форума-2021. Спикерами мероприятия также стали представители государственных ведомств и институтов России, российского и зарубежного бизнес-сообществ, топ-менеджеры банков и другие.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"