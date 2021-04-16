В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 13 апреля 2021 г. № 1196, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 24 марта 2021 г. № 970" дополнить словами ", от 13 апреля 2021 г. № 1196";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 апреля 2021 г.";

3) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"5) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывшим на территорию Псковской области из иностранных государств, соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019";";

4) подпункт 5.1 пункта 2 признать утратившим силу;

5) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. Организациям отдыха детей и их оздоровления осуществлять на территории Псковской области деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления с обязательным выполнением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.".

2. Внести в подпункт "а" подпункта 3 пункта 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" изменение, заменив слова "подпунктов "а" и "в" " словами "подпунктов "а" и "в" подпункта 1" .

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

4. Настоящий указ вступает в силу с 15 апреля 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







