Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ

Президент провел из Ново-Огарево в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

В мероприятии приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин. А также - докладчик - начальник Генштаба Вооруженных Сил первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

"Мы сегодня поговорим с вами о военном строительстве, о строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере", - задал тему для обсуждения Владимир Путин. После чего передал слово Герасимову.