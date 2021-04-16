Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год

Доход Владимира Путина составил 9 994 692 рубля. Это на 268 тысяч больше, чем в 2019 году.

В собственности у президента по-прежнему квартира 77 квадратных метров и гараж 18 квадратных метров. В пользовании числятся квартира 153,7 квадратного метра и гаражное место 18 квадратных метров. Естественно, все это находится в России.

Состав транспортных средств остался тот же: два автомобиля ГАЗ 21М ("Волга"), "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".