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16.04.2021 18:18
Рубрика: Власть

Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год

Текст: Кира Латухина
На сайте Кремля опубликовали сведения об имуществе, доходах и расходах главы государства, работников администрации президента и членов их семей за прошлый год.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Доход Владимира Путина составил 9 994 692 рубля. Это на 268 тысяч больше, чем в 2019 году.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Доход Мишустина в 2020 году составил 19,9 млн рублей

В собственности у президента по-прежнему квартира 77 квадратных метров и гараж 18 квадратных метров. В пользовании числятся квартира 153,7 квадратного метра и гаражное место 18 квадратных метров. Естественно, все это находится в России.

Состав транспортных средств остался тот же: два автомобиля ГАЗ 21М ("Волга"), "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Доходы первых лиц государств

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