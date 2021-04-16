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16.04.2021 22:17
Рубрика: В мире

Рауль Кастро покидает пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)
Рауль Кастро в ходе выступления с главным докладом открывшегося сегодня в Гаване VIII Съезда Компартии Кубы заявил о том, что уходит с должности первого секретаря Центрального комитета. В своем выступлении Кастро также подвел итог пятилетнему сроку, прошедшему с предыдущего партийного съезда, за который Куба изменилась чуть ли не больше, чем за минувшие полвека.
Фото: REUTERS/Claudia Daut Фото: REUTERS/Claudia Daut
Фото: REUTERS/Claudia Daut

Как говорится в размещенном на сайте кубинской компартии сообщении, Рауль Кастро "выразил удовлетворение тем, что передает власть в стране группе подготовленных руководителей, верным и готовым продолжать дело революции". Трехлетний срок нахождения Мигеля Диас-Канеля во главе Кубы Кастро охарактеризовал положительно, поставив в заслугу действующему президенту то, что тому удалось добиться сплоченности высших партийных и государственных органов.

Фото: Adalberto Roque/AP
В Гаване начинается VIII Съезд Компартии Кубы

В своем выступлении первый секретарь напомнил, что за прошедшие пять лет в стране была принята новая конституция, началась масштабная экономическая реформа. При этом Кастро сделал особый акцент на том, что претворять в жизнь новые решения необходимо динамичнее.

Не мог обойти Кастро и извечную тему усиления давления США на Кубу. Он отметил, что даже во время противодействия пандемии COVID-19 Остров Свободы столкнулся с 240 ограничительными мерами. Осудил Рауль и развернутую кампанию против кубинских врачей, которая направлена на подрыв международной медицинской помощи, оказываемой Кубой. Но несмотря на это, заверил Кастро, Куба готова к взаимоуважительному диалогу с США.

В своем выступлении первый секретарь ЦК поприветствовал "укрепление отношений Кубы с Россией", равно как и с другими странами и блоками: ЕС, Китаем, Вьетнамом, Лаосом, КНДР и африканскими странами.

Напомним, что VIII Съезд кубинской компартии завершится в понедельник. За оставшиеся дни работы конгресса его делегатам предстоит избрать новых членов политбюро, а также выбрать первого секретаря ЦК. Ожидается, что на этом посту Рауля Кастро сменит действующий президент Мигель Диас-Канель.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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