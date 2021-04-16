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16.04.2021 21:54
Рубрика: В мире

Рауль Кастро уходит с поста главы компартии Кубы

Текст: Константин Волков
Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро уходит со своего поста. Об этом 16 апреля пишет официальная газета кубинской Компартии Granma. Объявление о своей отставке Кастро сделал на VIII съезде Компартии Кубы, который проходит в настоящее время в Гаване.
Фото: REUTERS/Claudia Daut Фото: REUTERS/Claudia Daut
Фото: REUTERS/Claudia Daut
Фото: Adalberto Roque/AP
В Гаване начинается VIII Съезд Компартии Кубы

В своей речи 89-летний Рауль Кастро отметил, что он "передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта..., приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации".

Ранее, в 2018 году, Кастро покинул посты руководителя Госсовета Кубы и главы Совета министров, сохранив за собой только пост лидера компартии.

Предполагается, что преемником Рауля Кастро на этом посту станет действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель.

При этом уход Кастро не означает, что он перестанет оказывать влияние на политику Кубы, считают эксперты.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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