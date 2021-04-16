Началась разработка ядерного двигателя для космического корабля

К 2025 году в США создадут космический аппарат с тепловым ядерным ракетным двигателем. Проект реализует управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Тепловые ядерные ракетные двигатели считаются наиболее перспективными для космических аппаратов. Теоретически не уступая в тяге химическим ракетам, они обладают большей скоростью истечения рабочего тела, чем они, но уступают по этому показателю электрическим двигателям. При этом ядерные аналоги позволят гораздо эффективнее выполнять орбитальные маневры и отправлять в межпланетные перелеты намного более массивные корабли, при меньшем запасе топлива.

Первый проект теплового ядерного ракетного двигателя американцы разрабатывали в середине прошлого века, но свернули программу на стадии использования из-за сокращения финансирования космических программ.

Весной 2019 года финансирование возобновилось. Началось техническое проектирование двигателя, на что предусмотрено полтора года. За это время специалисты должны разработать ядерный реактор для двигателя и создать проекты демонстрационных и рабочих космических аппаратов, на которых будут использоваться новые двигатели.

На 2025 год намечены испытания разработки на космическом корабле. Реактор двигателя будет работать на низкообогащенном урановом топливе с содержанием изотопа U-235 от пяти до 20 процентов.

Кстати, топливо для легководных реакторов АЭС содержит от трех до пяти процентов этого изотопа, а у энергетических установок, используемых на американском флоте, до 90 процентов.