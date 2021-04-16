Брянский депутат задержан по подозрению в педофилии

В Брянской области школьницу вовлекли в проституцию и с ней застукали депутата Дятьковского районного Совета. Возбуждено два уголовных дела - по факту полового акта с несовершеннолетней и за вовлечение в проституцию, сообщили в пресс-службе СК СКР по региону.

По предварительной информации, девочка, возраст которой обозначается в официальных документах, как "достигшая 12 лет, но не достигшая 14", занималась проституцией. Зная материальные трудности школьницы, ее старшая 19-летняя подруга предложила ей такой способ решения проблем. Следствие предполагает, что потерпевшая занималась проституцией с февраля по март в городе Дятьково и Дятьковском районе под патронажем этой знакомой.

В этот же период, как подозревают следователи, депутат райсовета встречался с несовершеннолетней у себя дома. Он совершил с ней половой акт за плату, сообщили в ведомстве. Причем деньги депутат передал 19-летней спутнице школьницы.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УУР УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Уголовные дела возбуждены в отношении чиновника (часть 3 статьи 134 УК РФ) и в отношении 19-летней жительницы города Дятьково (часть 3 статьи 240 УК РФ). Оба задержаны при силовой поддержке Росгвардии. У них дома проведены обыски. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

Если их вина будет доказана в суде, мужчине грозит до 10 лет, а женщине - до 8 лет лишения свободы.