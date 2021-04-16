Брянский депутат задержан по подозрению в педофилии

Новости

Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 19:51
В Петербурге отменен перчаточный режим 19:38
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 19:35
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 19:30
Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России 19:22
Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ 19:18
Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений 19:15
В Смоленске задержали двоих мужчин, открывших стрельбу из окна 19:07
Мэр Москвы в 2020 году заработал более 8 миллионов рублей 19:03
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 18:58
Кремль опубликовал декларации о доходах администрации президента 18:54
Медведев в 2020 году получил более 18 млн рублей дохода 18:40
Жители страны проголосуют за благоустройство территорий 18:31
Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги 18:24
КС РФ разрешил связывать допвыплаты чиновникам с их репутацией 18:08
Глава департамента Минфина рассказал о личном опыте общения с мошенниками 18:01
Ученые предложили необычное средство от коронавируса 18:01
Сведения о жилье появятся в личных кабинетах портала госуслуг 17:37
В Москве задержан серийный педофил-"врач" 17:20
Новак заявил о возможности ограничений на экспорт нефтепродуктов 17:17
Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы 16:59
Покупателям жилья будут заранее сообщать об аварийности дома 16:59
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня 16:54
РНФ объявил о запуске конкурсов-правопреемников грантов РФФИ 16:53
Захарова: США развернули информационную кампанию против России 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 19:17
Рубрика: Происшествия

Брянский депутат задержан по подозрению в педофилии

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

В Брянской области школьницу вовлекли в проституцию и с ней застукали депутата Дятьковского районного Совета. Возбуждено два уголовных дела - по факту полового акта с несовершеннолетней и за вовлечение в проституцию, сообщили в пресс-службе СК СКР по региону.

В Брянске подросток выпал из окна школы

По предварительной информации, девочка, возраст которой обозначается в официальных документах, как "достигшая 12 лет, но не достигшая 14", занималась проституцией. Зная материальные трудности школьницы, ее старшая 19-летняя подруга предложила ей такой способ решения проблем. Следствие предполагает, что потерпевшая занималась проституцией с февраля по март в городе Дятьково и Дятьковском районе под патронажем этой знакомой.

В этот же период, как подозревают следователи, депутат райсовета встречался с несовершеннолетней у себя дома. Он совершил с ней половой акт за плату, сообщили в ведомстве. Причем деньги депутат передал 19-летней спутнице школьницы.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УУР УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону. Уголовные дела возбуждены в отношении чиновника (часть 3 статьи 134 УК РФ) и в отношении 19-летней жительницы города Дятьково (часть 3 статьи 240 УК РФ). Оба задержаны при силовой поддержке Росгвардии. У них дома проведены обыски. Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

Если их вина будет доказана в суде, мужчине грозит до 10 лет, а женщине - до 8 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

Главное сегодня

Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Курс евро снизился более чем на полтора рубля
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов