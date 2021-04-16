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16.04.2021 12:15

Депутаты Липецкого облсовета приняли отчет главы региона

На сессии Липецкого областного Совета глава региона Игорь Артамонов выступил перед депутатским корпусом с традиционным отчетом о работе в минувшем 2020 году. Парламентарии назвали отчет обстоятельным и отметили, что отдельные его положения лягут в основу дальнейшего законотворческого процесса.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

Начиная свое выступление, Игорь Артамонов напомнил собравшимся о том, что минувший год не был похож на предыдущие - пандемия коронавируса отразилась на работе экономики, социальной сферы области, а также на повседневной жизни липчан. Однако темпы развития региона в целом, несмотря на сложности, по итогам года оказались выше среднероссийских, как и отдельные показатели производства в ряде отраслей. К примеру, рекордным по валовому сбору зерна 2020 год стал для липецких аграриев. Тепличный комплекс продолжает оставаться лидером по производству овощей в стране. Производители молока, сахара, масла и ряда других продуктов удерживают передовые позиции в ЦФО, обеспечивая не только липчан, жителей соседних областей, но и отправляя свою продукцию на экспорт. Рост производства - как аграрного, так и промышленного, останется приоритетом и в нынешнем году.

Фото: Администрация Липецкой области
Липецкая область вошла в тройку лидеров ЦФО по ремонту дорог

Отдельный блок отчета был посвящен медицине: в прошлом году депутатский корпус восемь раз вносил поправки в главный финансовый документ региона, направляя дополнительное финансирование на жизненно важную сферу. И в нынешнем году эта тенденция будет сохранена. Привлечение новых медицинских кадров в учреждения Липецкой области также останется приоритетом: в прошлом году, благодаря комплексу социальных мер, медицинское сообщество региона пополнили около 200 специалистов.

В непростой период особое внимание уделялось социальной поддержке липчан: на эти цели было направлено свыше семи миллиардов рублей, львиная доля которых стала поддержкой для семей с детьми.

Впрочем, как прозвучало в отчете, повышение качества жизни в Липецкой области и обеспечение социальных обязательств - это результат планомерной работы над развитием экономики. Причем в поддержке нуждается не только крупный бизнес, но и микропредприниматели. Так, Липецкий областной Совет депутатов поддержал инициативу главы региона о ряде преференций для бизнеса, в том числе начинающих самозанятых предпринимателей. Липецкая область одной из первых стала практиковать социальный контракт не как средство для спасения от бедности, а как уверенный старт для развития собственного дела для множества липчан.

Игорь Артамонов также обозначил ряд приоритетных планов на год нынешний. По-прежнему, в числе проблемных он назвал сферу ЖКХ, над которой еще предстоит работать. Продолжится также ремонт и реконструкция дорог и мостов. По строительству жилья в регионе намерены побить собственные рекорды: пока Липецкая область занимает второе место в округе по этому показателю.

Фото: Администрация Липецкой области
Финансирование липецкой медицины достигло 20 миллиардов рублей

Пристальное внимание - комфорту и благоустройству городов, в том числе таких знаковых для страны, как древний Елец. Принята программа "перезагрузки" районного центра "Елец 2.0".

Парламентарии, в свою очередь, обозначили ряд проблемных вопросов, с которыми к депутатам обращаются жители региона. Так, от законодательного собрания прозвучало пожелание решить все же проблему утилизации отходов: пока в регионе достаточно неплохо налажен процесс сортировки и есть мощности для переработки некоторых видов вторсырья. Однако регион все же нуждается в современном мусороперерабатывающем комплексе.  Износ инженерной инфраструктуры - еще один проблемный вопрос. Несмотря на некоторые успехи в реформировании в транспортной инфраструктуры, для ее модернизации необходимы как системные решения, так и финансирование.

- В первую очередь наших депутатов интересовали вопросы развития Липецкой области и повышения благосостояния ее жителей. Проблемы всегда есть там, где ведется работа, главное - что они планомерно решаются, - подчеркнул председатель облсовета Павел Путилин, комментируя отчет главы региона. - Привлекаются дополнительные федеральные средства. Строятся новые спортивные площадки, детские сады, школы, офисы врачей общей практики, благоустраиваются города и села. Внедряются рабочие инструменты помощи жителям. Например, практика социальных контрактов, которые мы начали развивать одними из первых в стране. Самое главное, что действия администрации области не расходятся с предвыборными обещаниями, и мы вместе с жителями видим результат.

На сессии депутаты областного Совета большинством голосов приняли отчет главы администрации Липецкой области и отметили, что над решением обозначенных вопросов как законодательная, так и исполнительная власти будут работать сообща.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Липецкий областной Совет депутатов

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