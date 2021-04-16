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16.04.2021 00:05
Рубрика: Экономика

Не частный случай

Эксперты предсказывают рост популярности коттеджей в Москве
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 82(8433)
Новая Москва имеет все шансы стать новой точкой роста индивидуального жилищного строительства в столице. В то же время популярности частных домов сейчас мешает целый перечень проблем - от сложностей с получением ипотеки до пробелов в законодательстве по управлению жилыми поселками. К таким выводам пришли участники "круглого стола", который прошел 15 апреля по инициативе комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

По словам начальника отдела реализации государственной политики в области жилищных правоотношений Минстроя России Али Яндиева, ежегодно россияне строят за свой счет 260-290 тысяч частных домов - это почти половина от общего объема жилищного строительства в стране. В столице, конечно, картина другая - здесь подавляющая доля строек относится к многоэтажкам, однако в Новой Москве возводится много и частных домов.

Что же мешает более активному развитию индивидуального строительства? Едва ли не в первую очередь это нежелание банков его кредитовать. "Сейчас не более 1% от общего объема выдачи ипотеки приходится на ИЖС. Это один из основных сдерживающих факторов его развития", - подчеркивает Яндиев. Банки боятся, что дома упадут в цене и не смогут играть роль полноценного залога.

Сейчас не более 1% от общего объема выдачи ипотеки приходится на ИЖС

Подстегнуть индивидуальное строительство должен целый ряд мер, который сейчас разрабатывается на федеральном уровне. Как рассказал недавно вице-премьер Марат Хуснуллин, программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца года. Один из ее элементов - запуск ипотеки, которую можно будет получить для строительства или покупки частного дома. Ажиотажный спрос прошлого года уже привел к дефициту готовых дач, коттеджей и земельных участков вблизи столицы. Объявлений об их продаже в Подмосковье с апреля 2020-го по сегодняшний день стало на 38,6% меньше, а в Новой Москве почти в полтора раза, на 48%.

Льготную ипотеку планируют расширить на строительство частных домов
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