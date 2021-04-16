Еще две больницы Москвы подключили к ЕМИАС

Единая медицинская информационно-аналитическая система пришла еще в два многопрофильных стационара Москвы. К ЕМИАС подключили городскую больницу N 1 имени Н.И. Пирогова и городскую больницу имени С.С. Юдина. "Таким образом, сегодня в столице к единой цифровой платформе здравоохранения подключены уже 34 стационара и готовятся к подключению еще 19", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

А это значит, что их пациентам больше не нужно волноваться о том, что история их лечения, в том числе и в других медицинских учреждениях, анализы и назначения врачей могут потеряться или перепутаться. Не нужно рассказывать каждому новому специалисту о том, какие исследования уже пройдены и на какие лекарства имеется аллергия. А главное - можно быть уверенным в том, что доктор уделит твоему здоровью максимум времени, ведь рутинной работы с бумажками у него больше нет.

"Наша больница - одна из самых крупных в стране. Два корпуса взрослого стационара и детское отделение, 14 реанимаций, 15 женских консультаций, роддом, большая лаборатория, временный инфекционный госпиталь АТЦ "Москва". Нам единая информационная платформа была просто необходима", - рассказывает главный врач городской клинической больницы имени С.С. Юдина Ольга Папышева. Со временного госпиталя, открытого в автомобильном торговом центре "Москва" для пациентов с коронавирусом, и началось внедрение ЕМИАС для всей больницы. Ковидные госпитали просто не могут себе позволить бумажные анализы и назначения. Там ежеминутно спасают жизни и все находится в такой динамике, что медсестрам с бумажками просто нет места.

Войти в систему ЕМИАС готовятся еще 19 столичных больниц

Чтобы свободно чувствовать себя в новой системе, все сотрудники проходили двухмесячное обучение. В лаборатории этой больницы ежедневно проводят до 6 тысяч различных исследований - пять тысяч своих и еще тысячу для других стационаров Москвы, благо технические возможности позволяют брать и дополнительную нагрузку. Поэтому что значит для лаборантов система ЕМИАС? Всего-то минус шесть тысяч бумаг ежедневно.