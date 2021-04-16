Евгений Нифантьев примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по 203 округу

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев пополнит ряды официально зарегистрированных участников предварительного голосования "Единой России". Ожидается, что заявление от него в приемную комиссию партии поступит не позднее 20 апреля.

Евгений Нифантьев будет баллотироваться по 203 избирательному округу, включающему в себя 7 районов ЮАО Москвы.

По словам будущего кандидата, в своей программе он намерен сделать упор на социальные аспекты. В частности, обеспечить бесплатными лекарствами пенсионеров, ввести выплаты на третьего и последующих детей до 1 млн рублей.

Как считает Евгений Нифантьев, предварительное голосование позволит жителям округа принять участие в публичной дискуссии и высказать свои пожелания.

- Моя задача - сформировать ясную программу действий, имеющую высокое социальное значение для всех слоев населения. Мнения людей должны стать основой предложений, которые я буду реализовывать, - заявил Евгений Нифантьев.