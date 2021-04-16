Липецкое село Двуречки стало "Населенным пунктом воинской доблести"

Депутаты Липецкого областного Совета на сессии приняли решение присвоить почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" селу Двуречки.

- Село Двуречки знаменито своими героическими фронтовиками, - отмечает председатель регионального парламента Павел Путилин. - Здесь родились четыре героя Советского Союза: Владимир Басинский, Степан Бахаев, Тимофей Присекин, Сергей Литаврин и герой Российской Федерации Иван Флеров - командир первой в Красной Армии особой батареи реактивного действия. В Двуречках сохранился родовой домик Ивана Андреевича, там располагается музей. Я принимал участие в его ремонте несколько десятилетий назад. Сегодня нужно изучить его состояние и привести в порядок, если это нужно.

На сессии спикер облсовета Павел Путилин попросил исполняющего обязанности начальника управления внутренней политики Липецкой области Сергея Елманова выехать на место и оценить состояние музея на сегодняшний день.

Напомним, что почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" получают те населенные пункты Липецкой области, где родились не менее пяти участников Великой Отечественной войны, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Славы, а также села и территории, где во время Великой Отечественной войны проходили героические бои. Такой статус уже имеют районный центр Волово и село Стрелец Долгоруковского района, а также участок местности "Тербунский рубеж", расположенный на территории Тербунского района и участок местности "Высота 194.0 ("Огурец")" в Воловском районе.