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16.04.2021 13:09
Рубрика: Экономика

Москвичи каждый день берут в среднем 180 льготных ипотек

Текст: Александр Мелешенко

В Москве каждый день в среднем выдают 180 льготных ипотечных кредитов. В общей сложности за первый квартал этого года выдано льготных ипотек на 90,3 миллиарда рублей. Такие подсчеты сделали в Комплексе экономической политики столицы.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Названы регионы, где льготная ипотека популярнее всего

"На наш город приходится 28% от всей суммы выданных в России льготных кредитов", - отметили в пресс-службе Комплекса.

Интересно, что объем кредитования растет с каждым месяцем. Если в январе москвичи взяли на жилье 21 миллиард кредитных рублей, то в феврале уже 33,9 миллиарда, а в марте 35,4 миллиарда. Всего же с апреля 2020 года в Москве выдано 361,2 миллиарда льготных кредитов.

Напомним, льготная ипотека в России доступна уже почти год. Она позволяет взять ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке не более чем под 6,5% годовых.

В регионах Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Рынок кредитования

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