Москвичи каждый день берут в среднем 180 льготных ипотек

В Москве каждый день в среднем выдают 180 льготных ипотечных кредитов. В общей сложности за первый квартал этого года выдано льготных ипотек на 90,3 миллиарда рублей. Такие подсчеты сделали в Комплексе экономической политики столицы.

"На наш город приходится 28% от всей суммы выданных в России льготных кредитов", - отметили в пресс-службе Комплекса.

Интересно, что объем кредитования растет с каждым месяцем. Если в январе москвичи взяли на жилье 21 миллиард кредитных рублей, то в феврале уже 33,9 миллиарда, а в марте 35,4 миллиарда. Всего же с апреля 2020 года в Москве выдано 361,2 миллиарда льготных кредитов.

Напомним, льготная ипотека в России доступна уже почти год. Она позволяет взять ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке не более чем под 6,5% годовых.