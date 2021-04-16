Наталья Сергунина: Российские артисты и телеведущие записали авторские подкасты о Москве

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, медиаплатформа #Москвастобой и туристический сервис Russpass подготовили серию аудиоподкастов с участием знаменитостей, посвященных истории и знаковым местам столицы.

Она рассказала: "В проекте участвуют 30 известных артистов, певцов и телеведущих: Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и другие. Послушав их рассказы, можно открыть для себя новые интересные маршруты по городу. Подкасты будут размещаться еженедельно. Первые шесть выпусков уже опубликованы".

Например, во время прогулки по Воробьевым горам можно послушать Николая Дроздова. С ними связана большая часть его жизни. Известный ученый-зоолог и биогеограф, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и любимый многими телеведущий помнит, как строилось главное здание МГУ. Тогда, будучи школьником, он мечтал поступить в этот вуз.

Певец и музыкант Валерий Сюткин расскажет о детстве на Чистых прудах. В его воспоминаниях - кинотеатр "Колизей", в здании которого теперь располагается театр "Современник". Из подкаста пользователи узнают забавную историю создания песни "А я иду, шагаю по Москве" и то, какие воспоминания у артиста с ней связаны.

О любимых местах Москвы рассказал и Олег Газманов. Столица вдохновила его на создание известных песен. В еще одном подкасте телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев поделится своим любимым маршрутом в Замоскворечье.

Справка "РГ"

#Москвастобой - проект столичного Комитета по туризму, который начал работать в марте 2020 года. На платформе можно послушать лекции, посмотреть театральные постановки, кулинарные шоу, онлайн-экскурсии. Иностранным пользователям доступна англоязычная версия проекта - #Moscowwithyou.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает спланировать путешествие по России. Здесь можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, составить индивидуальный маршрут поездки или воспользоваться уже готовым предложением. Соглашение о сотрудничестве с сервисом подписали все регионы России. Пользователям уже доступно более 1,5 тысячи туристических предложений.

Russpass создан по инициативе правительства Москвы, его курирует столичный комитет по туризму совместно с городским департаментом информационных технологий.