Названы регионы, где льготная ипотека популярнее всего

Ровно год прошел с запуска программы льготной ипотеки с господдержкой. За это время банки выдали почти 450 тысяч кредитов почти на 1,337 трлн рублей, сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Программа была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян, сказал Хуснуллин. Она оказалась крайне востребованной. Средняя площадь жилья, купленная по льготной ипотеке, по данным ДОМ.РФ, - около 50 кв.м, отметил вице-премьер. Благодаря программе уже в прошлом году удалось достичь показателя средневзвешенной ипотечной ставки на уровне 7,5% при плановом показателе 8% только в 2024 году.

Сейчас с Центральным банком идет разработка дальнейших решений по льготным ипотечным программам, сообщил вице-премьер, на этой неделе состоялась рабочая встреча с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

"Сегодня решения о дальнейшей судьбе ипотеки окончательно не принято. Наша задача - найти ту середину, при которой и цены не будут разгоняться, и чтобы программа льготной ипотеки продолжалась. Так как без этого мы точно не нарастим объемы строительства. Я убежден, что льготная ипотека - не ключевой фактор для роста цен на жилье. Важно соотношение спроса и предложения на рынке, там, где есть перегретый спрос, мы будем искать пути решения проблемы" - отметил Хуснуллин.

Самой востребованной льготная ипотека стала в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Новосибирской области.

В нынешнем году программа продолжает пользоваться спросом. "Только в 2021 году выданы почти 100 тысяч кредитов на сумму 335 млрд рублей, средний размер кредита составляет около 3 млн рублей", - сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Запуск программы также обеспечил рост объемов нового строительства на рынке жилья: площадь разрешений на строительство жилья, выданных за три месяца нынешнего года, превысила аналогичный показатель I квартала 2020 года на 54%.