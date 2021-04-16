Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая

Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому, - отметил Петр Бирюков. - Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации".

Заместитель мэра подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тыс. км сетей.

Срок отключения горячей воды не превысит 10 дней. "Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", - уточнил заммэра.