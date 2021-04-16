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16.04.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Картина "Сеятель"

Подмосковным аграриям требуется 5,5 тысячи рабочих рук
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 82(8433)
В Подмосковье начинается посевная кампания. Сельхозпредприятия планируют увеличить полезные площади, отдав под посев сельскохозяйственных культур 614,2 тысячи гектаров земли против прошлогодних 529,9 тысячи. Ни в пашнях, ни в семенах, ни в сельхозтехнике у аграриев недостатка нет. Но многие предприятия констатируют: им не хватает рабочих рук.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"В начале года отрасли требовалось порядка 5,5 тысячи человек", - говорит министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский. Дефицит кадров в сельском хозяйстве наблюдается дважды в год - во время посевной и при уборке урожая. Раньше на такие работы привлекали мигрантов, но многие уехали домой в разгар пандемии и восполнять дефицит рабочих рук стало неоткуда. Что же, выходит, посевная кампания под угрозой срыва?

Воронежских аграриев лишат поддержки за пал травы

"Таких опасений нет. Мы мобилизовались и приняли решение использовать все возможные инструменты для поиска людей", - утверждает Воскресенский. 1,5 тысячи человек набрали среди студентов вузов и колледжей сельскохозяйственной направленности как из области, так и из соседних регионов и тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах. В них содержатся люди, осужденные по легким статьям - например, за мелкое мошенничество, неоднократное нарушение общественного порядка или Правил дорожного движения. Их в качестве наказания отправляют на исправительные работы. В этом году такими работами для осужденных и станет посевная кампания. Как говорит глава областного минсельхоза, за счет мелких нарушителей можно будет покрывать дефицит рабочих рук в аграрном секторе на постоянной основе. Сейчас в области действует два исправительных центра - в Кашире и Пушкино, но в перспективе их планируется создать во всех муниципалитетах. А в агрохолдингах таким сотрудникам только рады. Говорят, они являются примером для всех остальных сельчан. Осужденные к принудительным работам находятся под постоянным контролем у правоохранительных органов, поэтому не опаздывают, не халтурят, не пьют и не увольняются в самый разгар сезона.

"Выйдут на посевную в этом году еще 1,5 тысячи сотрудников ветеринарных организаций, подведомственных нашему министерству", - продолжает Сергей Воскресенский. По его словам, привлекать к сельхозработам будут только тех, кто может помогать аграриям без ущерба для своей основной деятельности. И это временная мера. К следующим сезонным работам власти намерены открыть постоянную цифровую ярмарку сельскохозяйственных вакансий. "Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу: работодателей и их потенциальных сотрудников нужно как-то сводить. А то аграрии жалуются, что работать некому, а выпускники сельхозтехникумов - что не могут устроиться по профессии", - отмечает министр.

Средняя зарплата неквалифицированных работников сельхозпредприятий в Подмосковье составляет 47 тысяч рублей

К слову, средняя зарплата работников предприятий агропромышленного комплекса в Подмосковье составляет 47 тысяч рублей. И это только у неквалифицированных сотрудников, уточнил Воскресенский. Квалифицированные - например, ветеринарные врачи, получают порядка 100 тысяч рублей в месяц. Да и условия труда современных сельчан несравнимы с теми, к которым привыкли многие поколения прежних аграриев.

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