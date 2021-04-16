Собянин: Глобальное закрытие Москвы из-за пандемии не рассматривалось

Столичные власти не собирались закрывать Москву из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, выступая на итоговом заседании коллегии Минздрава РФ.

По его словам, решение о том, что столица в меру возможностей должна продолжать жить в обычном режиме, было принято еще до введения режима повышенной готовности. "Закрытие Москвы означало бы стопроцентное полное закрытие всей страны, полный разрыв всех транспортных цепочек", - отметил Собянин. Именно поэтому аэропорты, железнодорожные вокзалы и автовокзалы во время всей пандемии функционировали и продолжают работать без каких-либо серьезных ограничений.

Однако, подчеркнул мэр, жесткие дискуссии о введении комендантского часа и других более строгих ограничениях в самый разгар пандемии в столичном правительстве велись.