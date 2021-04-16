Собянин: Осенью в столице заменят медкарты в детских поликлиниках на электронные

Осенью в столице заменят медкарты в детских поликлиниках на электронные. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании коллегии Минздрава РФ. По его словам: "Это по-своему революция. Сегодня электронные медицинские карты - не просто какая-то красивая фишка, это стержень всего здравоохранения, куда собирается весь поток данных и потом становится доступным для врачей, которые оказывают медицинскую помощь конкретному человеку".

На базе электронных медкарт, подчеркнул мэр, становится точнее диагноз, эффективнее лечение и больше объем информации. Собянин рассказал о технологиях, которые помогли бороться с COVID-19 Пилотный проект по отказу от бумажных карт на базе двух детских поликлиник анонсировали в апреле. По его итогам власти намерены с октября постепенно переводить на новую форму работы все детские поликлиники города. Позднее к проекту должны присоединиться и взрослые поликлиники. Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет создавать и хранить медицинские документы в Единой медицинской информационно-аналитической системе Москвы. Поликлиники занимаются оцифровкой необходимой информации.