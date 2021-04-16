Тульский блогер отправится в колонию за шоу с угоном

В Тульской области осужден блогер, который снимал, как он угоняет автомобиль. Киреевским районным судом он приговорен за угон автомобиля без цели хищения к году и восьми месяцам колонии строгого режима, сообщили "РГ" в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что 12 февраля безработный ранее судимый житель Киреевска пытался угнать автомобиль. Он увидел, как водитель вышел из машины, забыв закрыть ее, и отправился в кафе. Блогер забрался в машину, завел ее и поехал. Все свои действия он снимал на камеру мобильника, чтобы выложить это в сеть.

Водитель автомобиля недолго пробыл в кафе. Увидев, что тот идет к машине, угонщик поспешно ретировался. Но вскоре был задержан.