Удомельские школьники откроют эстафету "Школы Росатома" на Камчатке

В этом году 17 апреля уникальному образовательному проекту "Школа Росатома" исполняется 10 лет. В честь этого события за месяц до юбилея стартовал событийный марафон "С десятилетием, "Школа Росатома". По всей России от Камчатки до Калининграда проходят различные тематические конкурсы, активности, события.

Одним из значимых мероприятий в рамках юбилея станет эстафета городов. Она стартует на Камчатке 17 апреля, в день рождения проекта "Школа Росатома", у памятника "Здесь начинается Россия!". Право открыть это знаменательное событие предоставлено удомельцам. В составе делегации из Удомли гимназист Тимофей Титов, ученица школы №4 Ирина Хорькова и руководитель Атомкласса гимназии №3 Татьяна Зиновьева. Тимофей и Ирина - активные участники проекта "Школа Росатома", они являются победителями и призерами конкурсов, фестивалей и других мероприятий проекта.

Эстафета будет передаваться от города к городу. Удомля примет эстафету 12 мая от Сарова Нижегородской области и передаст Калининграду 14 мая. В этот день в городе-спутнике Калининской АЭС пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея уникального проекта.