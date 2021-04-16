Удомельские школьники откроют эстафету "Школы Росатома" на Камчатке

Одним из значимых мероприятий в рамках юбилея станет эстафета городов. Она стартует на Камчатке 17 апреля, в день рождения проекта "Школа Росатома", у памятника "Здесь начинается Россия!". Право открыть это знаменательное событие предоставлено удомельцам. В составе делегации из Удомли гимназист Тимофей Титов, ученица школы №4 Ирина Хорькова и руководитель Атомкласса гимназии №3 Татьяна Зиновьева. Тимофей и Ирина - активные участники проекта "Школа Росатома", они являются победителями и призерами конкурсов, фестивалей и других мероприятий проекта.
Эстафета будет передаваться от города к городу. Удомля примет эстафету 12 мая от Сарова Нижегородской области и передаст Калининграду 14 мая. В этот день в городе-спутнике Калининской АЭС пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея уникального проекта.